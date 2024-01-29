Россиянин захотел украсть женскую одежду с манекенов и случайно устроил поджог

В Санкт-Петербурге вор случайно поджег манекен при попытке снять с него одежду

В Санкт-Петербурге вор захотел украсть одежду с манекенов и чуть не устроил пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вечером 26 января неизвестный мужчина зашел в торговый центр и остановился напротив магазина женской одежды. Осмотрев стоявшие снаружи манекены он решил быстро снять с них вещи и уйти. Однако оказалось, что одежда закреплена веревками. Недолго думая вор воспользовался зажигалкой, чтобы избавиться от проблемы. Он успел забрать одну вещь, но случайно поджег манекен. Инцидент попал на видео. Преступника сумели задержать при попытке скрыться.

Сотрудники магазина вовремя заметили пламя и успели потушить его, прежде чем огонь перекинулся на все манекены.

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