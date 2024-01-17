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20:22, 17 января 2024Из жизни

Экс-кандидат в мэры российского города украл секс-игрушки на 600 тысяч рублей

Экс-кандидат в мэры Красногорска украл из секс-шопа товаров на 600 тысяч рублей

Экс-кандидат в мэры Красногорска дважды за десять дней совершил кражу в одном и том же секс-шопе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Валерий Немировский дважды украл секс-игрушки из магазина в российском городе, которым собирался управлять. 17 января около пяти утра мужчина вломился в магазин SOS 18+. Разбив стеклянную дверь, он попал внутрь, выбросил наружу гору товаров, сложил их в коробку и скрылся. Ограбление зафиксировала камера видеонаблюдения. Владельцы магазина обратились в полицию, но через семь часов Немировский сам явился в участок с коробкой, набитой секс-игрушками, и во всем сознался.

При этом 8 января Немировский уже совершал кражу в том же магазине. Тогда он сделал это среди дня, зайдя в SOS 18+ как обычный покупатель. Украденные секс-игрушки он разложил по карманам. Магазин оценил общую сумму ущерба в 600 тысяч рублей.

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На днях у Немировского было заседание по расторжению брака. Он разводится со второй женой.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино пенсионер украл из секс-шопа кожаную плетку.

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      Антонина Черташ
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