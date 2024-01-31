35-летняя Кристина Асмус показала лицо без макияжа

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала естественную внешность на новом снимке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя телезвезда опубликовала сторис из автомобиля, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. Знаменитость сфотографировалась с распущенными волосами, отказавшись от аксессуаров. В качестве наряда она выбрала белую футболку и клетчатую рубашку серого цвета.

«Еду со смены. Что-то так хорошо», — подписала Асмус публикацию для 4 миллионов подписчиков.

Ранее в январе Асмус также похвасталась фигурой после новогодних праздников. Тогда знаменитость поделилась снимком в комплекте белья из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой.