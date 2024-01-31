Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:22, 31 января 2024Ценности

35-летняя Кристина Асмус показала лицо без макияжа

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала естественную внешность на новом снимке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя телезвезда опубликовала сторис из автомобиля, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. Знаменитость сфотографировалась с распущенными волосами, отказавшись от аксессуаров. В качестве наряда она выбрала белую футболку и клетчатую рубашку серого цвета.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

«Еду со смены. Что-то так хорошо», — подписала Асмус публикацию для 4 миллионов подписчиков.

Ранее в январе Асмус также похвасталась фигурой после новогодних праздников. Тогда знаменитость поделилась снимком в комплекте белья из белого полупрозрачного бюстгальтера в спортивном стиле и черных трусов с высокой посадкой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Названа стоимость самого дешевого жилья возле метро в Москве

      Отдавших приказ об обстреле города в ДНР командиров ВСУ осудили заочно

      Путин назвал одно из важнейших направлений в зоне СВО

      Японский SLIM заработал в нормальном режиме

      Терапевт дал рекомендации по защите от коклюша

      35-летняя Кристина Асмус показала лицо без макияжа

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше