50-летняя женщина перепутала начавшееся слабоумие с кризисом среднего возраста

50-летняя Яна Нельсон перепутала признаки деменции с кризисом среднего возраста

Проживающая в Айдахо, США, Яна Нельсон перепутала первые признаки начавшегося старческого слабоумия с кризисом среднего возраста. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Впервые признаки деменции появились у американки в 2017 году. По словам женщины, всю жизнь она отличалась спокойным нравом, но внезапно ее настроение стало резко меняться без особых причин. «У меня было много проблем с регулированием своих эмоций. Я приходила в ярость из-за вещей, на которые обычно не злилась бы — например, когда люди поправляли меня, если я говорила что-то не так», — рассказала она.

Родные и друзья Нельсон заметили изменения в ее поведении, однако связали их с временным кризисом среднего возраста, с которым сталкиваются многие люди в преддверии 50-летнего юбилея. Однако вскоре к первоначальным симптомам добавились более красноречивые признаки: женщина начала путать слова, не могла решить простейшие математические задачи и вспомнить названия цветов, а ее походка стала нетвердой.

Поначалу врачи заподозрили у американки рассеянный склероз и рекомендовали пройти обследование мозга. Однако магнитно-резонансная томография показала, что у нее началось слабоумие. «Я даже представить не могла, насколько все плохо. Я была опустошена. Врач заявил мне, что я не доживу до 60-ти и в конечном итоге мне понадобится круглосуточный уход на дому», — посетовала Нельсон.

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