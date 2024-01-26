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06:00, 26 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли необычный способ снизить риск болезни Альцгеймера

Диетолог Макиша: семечки содержат витамин Е, снижающий риск болезни Альцгеймера

Фото: Devi Puspita Amartha Yahya / Unsplash

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла необычный способ снизить риск болезни Альцгеймера. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Семечки — это продукт, который содержит жиры и жирорастворимые витамины, в частности, очень важный для красоты, молодости и здоровья витамин Е. Как раз он имеет важное значение в снижении риска развития болезни Альцгеймера», — объяснила Макиша.

Ведущий программы, врач-реабилитолог Сергей Агапкин добавил, что результаты одного из исследований того, как витамин Е влияет на здоровье людей, показали: у людей с деменцией, в течение двух лет принимавших этот витамин, замедлялось течение заболевания.

Макиша также отметила, что по содержанию витамина Е подсолнечные семечки превосходят тыквенные. Диетолог порекомендовала добавлять семена подсолнечника в салаты.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников порекомендовал гулять на природе для защиты от деменции. Он объяснил, что во время таких прогулок человек наблюдает за меняющимися пейзажами и таким образом поддерживает активность мозга.

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      Олег Давыдов
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