52-летняя модель станцевала в бикини перед камерой и восхитила фанатов

Английская модель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон показала видео в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда предстала перед камерой в красном бикини, которое включало топ с треугольными чашками, соединенными шнуровкой, и стринги с заниженной талией. Кроме того, британка примерила пляжную тунику, соломенную шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

23 января знаменитость отметила 52-летие. Она устроила себе праздничную поездку на острове Тенерифе, Испания, где сняла указанный ролик.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Красавица», «Выглядишь фантастически», «Великолепная», «Сексуальная леди в красном», «Естественная привлекательность», — отметили пользователи сети.

Ранее в январе американская модель, актриса и бизнесвумен Каприс Буре снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья собственного бренда Peacock. Она позировала в розовом, сиреневом и сером бюстгальтерах с косточками и кружевных трусах аналогичных оттенков.