Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 31 января 2024Ценности

52-летняя модель станцевала в бикини перед камерой и восхитила фанатов

Кадр: @lisa_snowdon

Английская модель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон показала видео в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда предстала перед камерой в красном бикини, которое включало топ с треугольными чашками, соединенными шнуровкой, и стринги с заниженной талией. Кроме того, британка примерила пляжную тунику, соломенную шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

23 января знаменитость отметила 52-летие. Она устроила себе праздничную поездку на острове Тенерифе, Испания, где сняла указанный ролик.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Красавица», «Выглядишь фантастически», «Великолепная», «Сексуальная леди в красном», «Естественная привлекательность», — отметили пользователи сети.

Ранее в январе американская модель, актриса и бизнесвумен Каприс Буре снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья собственного бренда Peacock. Она позировала в розовом, сиреневом и сером бюстгальтерах с косточками и кружевных трусах аналогичных оттенков.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Буданов отказался от должности главкома ВСУ

      Байден заявил об ответственности Ирана за атаку на военную базу США

      Залужный отказался от предложенного Зеленским поста секретаря СНБО

      В США заявили о трудностях в работе над сделкой о помощи Украине

      Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

      Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

      52-летняя модель станцевала в бикини перед камерой и восхитила фанатов

      Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов

      BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за его высказываний

      Москвич год общался с девушкой с помощью ChatGPT и сделал ей предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше