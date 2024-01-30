52-летняя модель снялась для рекламы в нижнем белье

Американская модель, актриса и бизнесвумен Каприс Буре снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья собственного бренда Peacock. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица примерила несколько разных комплектов, приуроченных ко Дню святого Валентина. Так, она позировала в розовом, сиреневом и сером бюстгальтерах с косточками и кружевных трусах аналогичных оттенков. Кроме того, знаменитость надела ажурное ярко-красное боди с рюшами, выполненное из прозрачной ткани, и корсет и трусы с вырезами одинаковой формы.

Для съемки звезда распустила волосы, уложив их объемными волнами, подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила ногти фиолетовым лаком.

Ранее 50-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фанатам видео в откровенном образе. На размещенных кадрах она пела и танцевала в морской воде, надев распахнутую шубу на голое тело.