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04:15, 30 января 2024Ценности

52-летняя модель снялась для рекламы в нижнем белье

Кадр: Daily Mail

Американская модель, актриса и бизнесвумен Каприс Буре снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья собственного бренда Peacock. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица примерила несколько разных комплектов, приуроченных ко Дню святого Валентина. Так, она позировала в розовом, сиреневом и сером бюстгальтерах с косточками и кружевных трусах аналогичных оттенков. Кроме того, знаменитость надела ажурное ярко-красное боди с рюшами, выполненное из прозрачной ткани, и корсет и трусы с вырезами одинаковой формы.

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      Карина Черных
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