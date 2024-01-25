Короткие юбки, леопард и побольше золота. Девушки по всему миру копируют стиль жен мафиози. Зачем они это делают?

Первый месяц года принес в социальные сети очередной модный тренд. Девушки, которые совсем недавно примеряли образы «типичных славянок» и привлекали подписчиков эстетикой «тихой роскоши», выбрали неожиданных кумиров — героинь культового криминального кино Кармелу Сопрано и Констанцию Корлеоне. Теперь леопардовые шубы, золотые украшения, растрепанные волосы и вчерашний макияж — все, что нужно женщине криминального авторитета, даже если она родилась в 2005 году. Откуда взялся тренд под названием Mob Wife («жена мафиози») и почему он заставил юных девушек пересмотреть старые фильмы — разбиралась «Лента.ру».

Почему стало модно одеваться как жена мафиози?

Популярность тренда Mob Wife связывают с культовым сериалом «Клан Сопрано», который впервые вышел в эфир в январе 1999 года и рассказывал о семье босса мафии Тони Сопрано. Криминальный авторитет из Нью-Джерси пытался балансировать между требованиями преступной организации и личной жизнью, что привело к паническим атакам. Чтобы отметить 25-летний юбилей ленты, платформа HBO создала официальный аккаунт The Sopranos в TikTok, где разместила 25-секундные ролики по всем 86 эпизодам. Короткие видео стали вирусными, и сериалом заинтересовались зумеры — хотя в то время, когда он вышел на экраны, многие из них еще не появились на свет.

Героиня сериала «Клан Сопрано» Адриана Ла Серва Кадр: сериал «Клан Сопрано»

180 млн просмотров набрали видео с хештегом mobwives в TikTok

Джульет Польча, художница по костюмам персонажей «Клана Сопрано», описывает возобновившийся интерес к стилю Кармелы Сопрано (жены Тони Сопрано) как «лестный, но сбивающий с толку». Работая над образом героини сериала, Польча проводила время в торговых центрах Нью-Джерси, наблюдая за покупательницами, а не за настоящими женами мафиози. Сама художница считает Кармелу «провинциальной домохозяйкой-нуворишем».

Она не обладала утонченностью состоятельного человека, но имела деньги. Это был 1999 год, и у моды была определенная тема. Было очень важно, чтобы наряды, украшения, маникюр и прическа сочетались между собой Джульет Польча художница по костюмам сериала «Клан Сопрано»

Итало-американская писательница Сара Аркури, чья семья из Сицилии теперь проживает в Нью-Джерси, утверждает, что мама и бабушка прививали ей подобный стиль с детства. В TikTok женщина заработала прозвище Генеральный директор по эстетике Mob Wife благодаря своим видеоурокам по созданию соответствующего образа. «Лестно, что сейчас люди хотят одеваться, как мы. В конце концов, эстетика жены мафиози — это еще одно обозначение гламурного стиля 80-х годов», — комментирует она.

Как выглядит типичная жена мафиози?

Муж такой женщины — бандит, который сколотил состояние нелегальным способом. Но для нее это не имеет значения. Она эффектна и немного вульгарна, а главное — не привыкла скрывать, что очень богата. Поэтому свое завидное положение жена мафиози любит выставлять напоказ и всячески демонстрирует с помощью внешности.

«Жены мафиози» из TikTok носят шубы, пальто и плащи из меха и кожи. Эта верхняя одежда обычно украшена анималистичным принтом, как правило, леопардовым. Последовательницы тренда предпочитают черные наряды, состоящие из экстремально короткой юбки, высоких сапог на каблуках и солнечных очков — вне зависимости от времени года или суток. Их аксессуары непременно должны быть золотыми — и чем их больше, тем лучше.

На торговой платформе Depop запросы на одежду с леопардовым принтом выросли на 213 процентов, а на золотые серьги-кольца — на 70 процентов

Кадр: @redsolesandredwine

Прическа Mob Wife — пышная и высокая, а макияж— неаккуратный, будто вчерашний. Он отличается четким темным контуром губ с коричневой или красной помадой, smoky eyes и обильной тушью для ресниц. А маникюр должен быть классическим: подойдет красный лак или «френч».

Кармела Сопрано и Адриана Ла Серва из «Клана Сопрано», Констанция Конни Корлеоне из «Крестного отца», Карен Хилл из «Славных парней», Эльвира Хэнкок из «Лица со шрамом» и Розалин Розенфельд из «Аферы по-американски» — типичные Mob Wives

Законодательницы тренда Mob Wife

Тренд дошел даже до режиссера кинотрилогии «Крестный отец», 84-летнего Фрэнсиса Форда Копполы. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он разместил фотографию своей сестры Талии Шайр в бриллиантовом колье в роли Конни Корлеоне, а также актрисы Дайан Китон в жемчужном ожерелье в роли Кей из «Крестного отца». «Я слышал, что "эстетика жены мафиози" возвращается…» — подписал он свой пост.

Но в центре внимания — не только вымышленные персонажи. Одной из законодательниц стиля считается Виктория Готти — дочь осужденного убийцы и босса преступного клана Гамбино Джона Готти. В соцсетях женщина показывает снимки, на которых она запечатлена в броской одежде и с длинными взъерошенные волосами оттенка блонд — на манер итальянского модельера Донателлы Версаче. Также на пике популярности — Рене Грациано, дочь бывшего советника клана Бонанно Энтони Грациано.

Героиня фильма «Лицо со шрамом» Эльвира Хэнкок Кадр: фильм «Лицо со шрамом»

А Нунциа Джулиано, дочь криминального авторитета 1980-х годов Кармине Джулиано, даже воспользовалась этой тенденцией, выпустив парфюм в честь отца. Первая партия под названием O Lio (сокращение его прозвища O Lione) вышла в середине января и была распродана за считанные дни. «Покупая этот аромат, вы проявляете уважение к моему отцу, потому что он проявил уважение к вам», — заявила Джулиано своим 15 тысячам подписчиков.

«Чтобы быть женой мафиози, требуется очень много усилий, — говорит автор книги «Женщины-мафиози» Клэр Лонгригг, указывая на то, что такие женщины использовали свой внешний вид в качестве символа власти. — Нельзя проявлять слабость. Это дерзко и смело, и все это — часть прикрытия».