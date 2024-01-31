55-летняя Светлана Бондарчук снялась в кроп-топе без бюстгальтера

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась черно-белым снимком, на котором позировала в кроп-топе из тонкой ткани, отказавшись от бюстгальтера. Кроме того, она надела мешковатые джинсы и рубашку, примерив ее так, чтобы предмет гардероба обнажал плечи.

В то же время звезда убрала волосы в гладкую прическу и нарисовала стрелки на веках.

Ранее в январе Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети. Она отметила, что никогда не скрывала возраст и «не назначала себя королевой красоты».