Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:08, 31 января 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук снялась в кроп-топе без бюстгальтера

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась черно-белым снимком, на котором позировала в кроп-топе из тонкой ткани, отказавшись от бюстгальтера. Кроме того, она надела мешковатые джинсы и рубашку, примерив ее так, чтобы предмет гардероба обнажал плечи.

В то же время звезда убрала волосы в гладкую прическу и нарисовала стрелки на веках.

Ранее в январе Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети. Она отметила, что никогда не скрывала возраст и «не назначала себя королевой красоты».

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Раскрыты последствия от геоинженерного вмешательства в глобальное потепление

      Россиянин предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма за комментарий

      Акции китайских компаний обвалились до минимума за пять лет

      Врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch

      В США предрекли победу России в случае прекращения помощи Украине от Запада

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи

      Депутат Рады заявила об антиконституционности законопроекта о мобилизации

      55-летняя Светлана Бондарчук снялась в кроп-топе без бюстгальтера

      Российский пенсионер признался в расчленении сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше