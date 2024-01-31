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09:24, 1 февраля 2024Ценности

90-летняя актриса вышла в свет и восхитила пользователей сети внешностью

Фото: Mike Blake / Reuters

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз вышла в свет и восхитила пользователей сети моложавой внешностью. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 90-летняя звезда сериала «Династия» устроила обед в поддержку благотворительной организации The Prince's Trust в Лос-Анджелесе, США. При этом артистка выбрала для мероприятия облегающее черное платье с П-образным вырезом и расклешенными рукавами, украшенное цветочным принтом.

Также знаменитость примерила массивные серьги, объемное кольцо с камнями, часы, браслет и ожерелье с подвеской в виде цветка. Кроме того, она уложила волнами пряди, накрасила губы малиновой помадой и подчеркнула глаза черным карандашом.

Читатели издания оценили кадры, высказав свое мнение под публикацией. «Обожаю Джоан — всегда безупречна», «90 лет, и до сих пор на каблуках! Выглядит потрясающе! И такой интерес к жизни!», «Великолепна, неважно, корректировала она свою внешность или нет», «Выглядит потрясающе для своего возраста», — заявили юзеры.

Ранее в январе английская модель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон показала видео в откровенном образе и также восхитила фанатов. Звезда предстала перед камерой в красном бикини, которое включало топ с треугольными чашками, соединенными шнуровкой, и стринги с заниженной талией.

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      Алина Гостева
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