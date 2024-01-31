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14:23, 31 января 2024Наука и техника

Эксперты раскрыли вероятность вымирания человечества из-за ИИ

arXiv: эксперты заявили об угрозах и пользе искусственного интеллекта

Фото: Joshua Reddekopp / Unsplash

Компания AI Impacts провела опрос среди почти 3000 экспертов по машинному обучению о вероятном будущем человечества из-за распространения искусственного интеллекта (ИИ). Результаты раскрываются в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Большинство респондентов считает, что ИИ приведет к волне выдающихся достижений в области науки, литературы, математики, музыки и архитектуры, и это произойдет на несколько лет раньше, чем прогнозировалось в аналогичном опросе два года назад. Однако 38-51 процентов экспертов заявили, что ИИ может представлять экзистенциальную угрозу, и вероятность сценария вымирания человечества составляет не менее 10 процентов.

Специалисты предполагают, что к 2047 году с вероятностью 50 процентов машины приобретут способность самостоятельно выполнять все возможные задачи человека, делая это с большей эффективностью и с меньшими затратами. В целом 70 процентов экспертов заявили, что полезные результаты более вероятны, чем плохие, поскольку ИИ становится умнее и мощнее.

Более половины респондентов выразили опасения по поводу использования ИИ в распространении ложной и вводящей в заблуждение информации. Способность эффективно создавать дезинформацию может повлиять на политическую обстановку внутри стран и на международные взаимоотношения. Кроме того, существует опасность распространения дипфейков, манипулирования общественным мнением и потенциального использования ИИ для контроля над населением.

Три четверти респондентов заявили, что необходимо провести большое количество исследований в области безопасности, чтобы найти решение проблемы потенциального злоупотребления ИИ.

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      Александр Еникеев
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