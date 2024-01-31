Боррель назвал планируемый объем военной помощи ЕС Украине в 2024 году

Боррель: ЕС планирует передать Украине военной помощи на €21 млрд в 2024 году

Европейский союз (ЕС) планирует передать Украине военную помощь общей стоимостью 21 миллиард евро в 2024 году. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Боррель выступил с заявлением на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе. Он также сообщил, что главы оборонных ведомств Евросоюза договорились обучить до конца лета 20 тысяч украинских военных. Общее число прошедших обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) составит 60 тысяч.

Глава евродипломатии также признал, что ЕС не выполнил обещание поставить миллион артиллерийских снарядов Украине с февраля 2023 года по март 2024-го. «Я ожидаю, что к марту будет доставлено еще 200 тысяч, общее количество достигнет 530 тысяч, что чуть больше 50 процентов от цели», — сказал он.

Комментируя предыдущие поставки Евросоюза Украине, Боррель сообщил, что с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) страны-члены объединения поставили военную помощь общей стоимостью 28 миллиардов евро.

Ранее портал Euractiv сообщил, что страны ЕС согласуют правила для нового фонда помощи Украине. Как сообщается, ЕС планирует ввести более строгие правила возмещения расходов на совместные закупки оборонной техники европейского производства, а также ввести способ обхода права вето.