Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:05, 31 января 2024Экономика

Регионам России выделят деньги на обучение школьников работе с беспилотниками

Регионам России выделят ₽8,3 млрд на оборудование для изучения и разработки БПЛА

Фото: Unsplash

Правительство выделит 30 регионам России 8,3 миллиарда рублей на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения и разработки беспилотников. Распоряжение о распределении денег на обучение школьников подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Занятия будут вестись в рамках дополнительных образовательных программ. Технику для работы с БПЛА получат более 550 образовательных организаций. Ранее создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников поручал президент России Владимир Путин.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — отметил глава государства.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

БПЛА активно используют для видео- и фотосъемки, контроля состояния трубопроводов и энергосетей, мониторинга полезных ископаемых и логистики. По данным Росавиации, в начале 2023 года в стране насчитывалось 70 тысяч зарегистрированных беспилотников. В университете «Национальной технологической инициативы 2035» (НТИ) полагают, что в ближайшее время их число вырастет в десять раз.

Из-за ограничений на экспорт дронов и комплектующих из КНР в России начался дефицит беспилотников. Многие производители запаслись деталями еще до вступления новых правил в силу. Однако закупленных деталей (камеры, датчики, контроллеры двигателей, устройства противодействия БВС) хватит на пару кварталов, предупредили представители рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Россиянам посоветовали не принимать ванну ради экономии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше