Регионам России выделят деньги на обучение школьников работе с беспилотниками

Регионам России выделят ₽8,3 млрд на оборудование для изучения и разработки БПЛА

Правительство выделит 30 регионам России 8,3 миллиарда рублей на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения и разработки беспилотников. Распоряжение о распределении денег на обучение школьников подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Занятия будут вестись в рамках дополнительных образовательных программ. Технику для работы с БПЛА получат более 550 образовательных организаций. Ранее создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников поручал президент России Владимир Путин.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — отметил глава государства.

БПЛА активно используют для видео- и фотосъемки, контроля состояния трубопроводов и энергосетей, мониторинга полезных ископаемых и логистики. По данным Росавиации, в начале 2023 года в стране насчитывалось 70 тысяч зарегистрированных беспилотников. В университете «Национальной технологической инициативы 2035» (НТИ) полагают, что в ближайшее время их число вырастет в десять раз.

Из-за ограничений на экспорт дронов и комплектующих из КНР в России начался дефицит беспилотников. Многие производители запаслись деталями еще до вступления новых правил в силу. Однако закупленных деталей (камеры, датчики, контроллеры двигателей, устройства противодействия БВС) хватит на пару кварталов, предупредили представители рынка.