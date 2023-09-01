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17:24, 1 сентября 2023Экономика

Путин оценил перспективы рынка беспилотников

Путин: России может не хватить даже 1 миллиона специалистов по беспилотникам

Фото: Dose Media / Unsplash

России может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотникам, так как отрасль дронов развивается очень быстро. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время открытого урока «Разговор о важном», прямую трансляцию в Telegram-канале ведет пресс-служба Кремля.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — пояснил глава государства.

Путин ранее поручал правительству разработать стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и определить приоритетные направления развития БПЛА, параметры рынка дронов, ежегодные целевые показатели, объем и источники финансирования.

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По данным Минпромторга, стране потребуются специалисты для разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сейчас таких специалистов на рынке порядка ста тысяч. При этом около 60 процентов от общего объема спроса на кадры в этой сфере составят прикладные специалисты.

Сейчас беспилотники активно используют для видео- и фотосъемки, контроля состояния трубопроводов и энергосетей, мониторинга полезных ископаемых и логистики. В начале 2023 года в стране были зарегистрированы 70 тысяч БПЛА, говорят данные Росавиации. В Университете «Национальной технологической инициативы 2035» (НТИ) ожидают, что в ближайшие годы их число вырастет в десять раз.

В июле Минпромторг выдвинул инициативу запретить иностранные БПЛА на территории страны. Однако отечественные производители дронов скептически отнеслись к этой идее из-за невозможности быстро заместить иностранных поставщиков. Кроме того, вместе с введением балльной системы оценки локализации это отрежет многих игроков от государственных тендеров, отмечают представители отрасли. Все это может привести к тому, что в ведомства и госкомпании будут поставляться «китайские дроны с российскими шильдиками», а также к удорожанию техники и услуг.

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    Вячеслав Агапов
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