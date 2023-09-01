Путин оценил перспективы рынка беспилотников

Путин: России может не хватить даже 1 миллиона специалистов по беспилотникам

России может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотникам, так как отрасль дронов развивается очень быстро. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время открытого урока «Разговор о важном», прямую трансляцию в Telegram-канале ведет пресс-служба Кремля.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить один миллион специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», — пояснил глава государства.

Путин ранее поручал правительству разработать стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и определить приоритетные направления развития БПЛА, параметры рынка дронов, ежегодные целевые показатели, объем и источники финансирования.

По данным Минпромторга, стране потребуются специалисты для разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сейчас таких специалистов на рынке порядка ста тысяч. При этом около 60 процентов от общего объема спроса на кадры в этой сфере составят прикладные специалисты.

Сейчас беспилотники активно используют для видео- и фотосъемки, контроля состояния трубопроводов и энергосетей, мониторинга полезных ископаемых и логистики. В начале 2023 года в стране были зарегистрированы 70 тысяч БПЛА, говорят данные Росавиации. В Университете «Национальной технологической инициативы 2035» (НТИ) ожидают, что в ближайшие годы их число вырастет в десять раз.

В июле Минпромторг выдвинул инициативу запретить иностранные БПЛА на территории страны. Однако отечественные производители дронов скептически отнеслись к этой идее из-за невозможности быстро заместить иностранных поставщиков. Кроме того, вместе с введением балльной системы оценки локализации это отрежет многих игроков от государственных тендеров, отмечают представители отрасли. Все это может привести к тому, что в ведомства и госкомпании будут поставляться «китайские дроны с российскими шильдиками», а также к удорожанию техники и услуг.