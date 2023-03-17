России понадобятся миллион разработчиков и операторов дронов

Ведомости: России к 2030 году потребуется около 1 млн разработчиков и операторов дронов

К 2030 году в России потребуются около миллиона специалистов для разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на представителя Минпромторга сообщают «Ведомости». Сейчас таких специалистов на рынке в десять раз меньше.

По оценке Минпромторга, к 2030 году 60 процентов от общего объема спроса на кадры в этой сфере составят прикладные специалисты. Так, рынку потребуется около 600 000 операторов дронов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и определить приоритетные направления развития БПЛА, параметры рынка дронов, ежегодные целевые показатели, объем и источники финансирования.

Гражданские беспилотники активно используют для видео- и фотосъемки, контроля состояния трубопроводов и энергосетей, мониторинга полезных ископаемых и логистики. По данным Росавиации, в середине января 2023 года в стране были зарегистрированы 70 тысяч БПЛА. В Университете «Национальной технологической инициативы» 2035 (НТИ) ожидают, что в ближайшие годы их число вырастет в десять раз. Только сельскому хозяйству в 2024 году потребуется еще 60 тысяч операторов, инженеров и инженеров-конструкторов, а также программистов.