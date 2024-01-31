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23:58, 31 января 2024Россия

В российском регионе сбили два украинских беспилотника

Системы РЭБ обезвредили два дрона ВСУ в Нижегородской области, пострадавших нет

Фото: Unsplash

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах. Об этом передает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что боевая часть дронов не сработала при ударе об землю. В результате происшествия пострадавших и повреждений нет.

«Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», — отметил информатор.

Беспилотники двигались ночью со стороны Рязанской области на высоте около 50 метров. Их сбили в лесопосадке возле трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

Накануне украинские БПЛА неоднократно атаковали Белгородскую область. 31 января дроны ВСУ пять раз пытались ударить по объектам в регионе.

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      Марина Совина
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