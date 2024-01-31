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17:49, 31 января 2024Россия

Еще один украинский дрон попытался атаковать Белгородскую область

МО сообщило еще об одном сбитом украинском БПЛА над Белгородской областью
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Leah Millis / Reuters

Еще один украинский дрон был сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным российских военных, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать российский регион около 17:00 (местное время совпадает с московским).

В оборонном ведомстве подчеркнули, что попытка атаки БПЛА была отражена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). «Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — подытожили в Минобороны.

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БПЛА ВСУ 31 января неоднократно атаковали Белгородскую область. Ранее беспилотный летательный аппарат попытался нанести удар по объекту связи в селе Тишанка. Позже дроны-камикадзе сбросили два взрывных устройства в селе Богун-Городок. В результате были выбиты окна одного домовладения и поврежден автомобиль. Кроме того, беспилотник сбросил взрывчатку на машину в селе Мокрая Орловка. Еще одна попытка атаки была зафиксирована около 15:00. Системы ПВО уничтожили дрон.

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      Марк Леонов
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