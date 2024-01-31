Средства ПВО предотвратили атаку ВСУ на российский регион

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что дрон самолетного типа был уничтожен около 15:00 по московскому времени. При помощи беспилотника Украина планировала нанести удар по объектам на российской территории.

Дроны ВСУ 31 января неоднократно атаковали Белгородскую область. Ранее беспилотный летательный аппарат попытался нанести удар по объекту связи в селе Тишанка. Позже дроны-камикадзе сбросили два взрывных устройства в селе Богун-Городок. В результате были выбиты окна одного домовладения и поврежден автомобиль.

Кроме того, беспилотник сбросил взрывчатку на машину в селе Мокрая Орловка. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что автомобиль находился возле фельдшерско-акушерского пункта. Мирные жители не пострадали.