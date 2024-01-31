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11:18, 31 января 2024Наука и техника

ChatGPT обвинили в сливе личных данных

ArsTechnica: ChatGPT начал показывать данные пользователей случайным людям

Фото: sehoon ye / Unsplash

Популярный чат-бот ChatGPT обвинили в сливе личных данных. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По словам журналистов, о проблеме им рассказал один из читателей. Пользователь сообщил, что случайная информация, не связанная с запросами, появилась во время взаимодействия с сервисом. «Я сделал запрос, и когда через несколько минут вернулся к компьютеру, то заметил дополнительную переписку», — заявил автор.

Очевидец рассказал, что в интерфейсе ChatGPT начали появляться чаты, которые он ранее не видел — выглядело так, как будто кто-то загружал запросы в чат-бот от его имени. В одном из них он заметил результаты работы над презентацией, в другом — подробности научной работы за авторством неизвестных ему людей, в третьем — медицинские рецепты.

По словам специалистов ArsTechnica, чат-бот и ранее демонстрировал случайные конфиденциальные данные пользователям. Так, в марте 2022 года разработчики ChatGPT на время отключали сервис после того, как он показывал приватную информацию в диалогах. Журналисты обратились к разработчику чат-бот OpenAI за комментарием — в компании ответили, что расследуют инцидент.

В декабре международная группа ученых заявила, что ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных. В OpenAI отреагировали на проблему и закрыли уязвимость.

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      Андрей Ставицкий
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