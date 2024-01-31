Неожиданная находка в пачке чипсов озадачила пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал фотографию зеленого ломтика картофеля, который он обнаружил в пачке чипсов. Неожиданная находка вызвала бурные обсуждения в сети.

«Нашел странный чипс в упаковке, кто-нибудь знает, что с ним произошло?» — поинтересовался мужчина у пользователей. К посту он прикрепил фотографию ломтика картофеля ярко-зеленого цвета.

Менее чем за сутки публикация мужчины набрала более тысячи комментариев: многих пользователей озадачила странная находка. «Может быть, таким образом производители чипсов тестируют новый вкус», — предположил один из них. «Если вы съедите этот чипс, то превратитесь в черепашку-ниндзя», — пошутил другой участник обсуждения. «Вы нашли чипс, который будет приносить вам удачу», — добавил третий.

Пользователь, в прошлом работавший на производстве чипсов, рассказал, что это специальный ломтик, который используют для того, чтобы определять скорость перемещения масла во фритюрнице. По его словам, на заводе есть аппарат, который должен следить за тем, чтобы такие чипсы не попадали в упаковки.

Ранее пользовательница Reddit показала жуткую игрушку, которую обнаружила ее дочь в лесу. В комментариях под постом предмет назвали уродливым.