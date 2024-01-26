Женщина показала найденную в лесу жуткую игрушку и озадачила пользователей сети

Пользовательница Reddit показала жуткую игрушку, найденную ее дочерью в лесу. Фотография находки озадачила многих пользователей сети.

«Моя дочь нашла эту странную игрушку в лесу», — подписала пост женщина. К публикации автор прикрепила фото, на котором изображена диснеевская принцесса Ариэль с копытами, зеленым хвостом и красными рогами.

В комментариях под постом пользователи назвали игрушку уродливой. «Это та самая игрушка, которую ты выбрасываешь, и она каким-то образом снова оказывается в твое доме», — пошутил один из комментаторов. «Несмотря на то, что вы переезжали как минимум дважды с тех пор, как выбросили ее», — добавил другой. Некоторые пользователи также рекомендовали автору поста держаться подальше от леса, в котором ее дочь нашла игрушку.

Ранее пользователь Reddit обнаружил фото газетного объявления, в котором предлагалось купить вьетнамскую девушку. Сообщение о продаже людей также озадачило многих комментаторов.