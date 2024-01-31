Давшего взятку за рубку леса в российских воинских частях бизнесмена арестовали

В Москве арестовали бизнесмена, давшего взятку за рубку леса в воинских частях

Басманный суд Москвы арестовал учредителя предприятия «Пиломатериалы» Виктора Шишкина, который обвиняется во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бизнесмен пробудет под стражей до 16 марта. Ему вменяется пункт «б» часть 4 статьи 158 («Кража в особо крупном размере») и часть 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Шишкин передал взятку, чтобы иметь возможность рубить лесные насаждения в воинских частях. О сумме взятки, а также ее получателе пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в суд передано дело о взятках экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.