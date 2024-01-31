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20:57, 31 января 2024Силовые структуры

Давшего взятку за рубку леса в российских воинских частях бизнесмена арестовали

В Москве арестовали бизнесмена, давшего взятку за рубку леса в воинских частях

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал учредителя предприятия «Пиломатериалы» Виктора Шишкина, который обвиняется во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бизнесмен пробудет под стражей до 16 марта. Ему вменяется пункт «б» часть 4 статьи 158 («Кража в особо крупном размере») и часть 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Шишкин передал взятку, чтобы иметь возможность рубить лесные насаждения в воинских частях. О сумме взятки, а также ее получателе пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в суд передано дело о взятках экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

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      Илона Палей
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