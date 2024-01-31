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15:46, 31 января 2024Силовые структуры

Определен суд для рассмотрения дела гаишника с золотым унитазом

В суд КЧР передано дело о взятках экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося обысками в особняке с золотым унитазом, будут судить по уголовному делу о создании преступного сообщества и взяточничестве в Карачаево-Черкесской республике. Об этом сообщает РАПСИ.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции по ходатайству Генпрокуратуры изменил подсудность дела и передал его на рассмотрение в Черкесский городской суд.

В декабре 2023 года Следственный комитет России (СКР) объявил о завершении расследования дела Сафонова. По данным ведомства, не позднее 2013 года гаишник с подчиненными создал преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Всего они получили 101 взятку на 21,8 миллиона рублей. Сотрудники ГИБДД брали подношения за непривлечение водителей грузовиков к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и обеспечение их проезда по территории региона. Для этого соучастники внедрили неофициальную систему бумажных «пропусков», которые водители помещали под лобовое стекло автомобилей.

Коррупционная схема была раскрыта летом 2021 года, тогда были задержаны Сафонов и 35 его подчиненных. В особняке главы ставропольского ГИБДД прошли обыски, в ходе которых в санузле был обнаружен золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями.

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      Любовь Ширижик
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