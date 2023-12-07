Суд рассмотрит дело прославившегося золотым унитазом экс-главы УГИБДД Сафонова

СКР завершил расследование дела экс-главы УГИБДД Сафонова

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела экс-главы управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, прославившегося золотым унитазом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело в суд для рассмотрения. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным ведомства, не позднее 2013 года фигурант совместно с другими лицами создал и возглавил организованное преступное сообщество. В него вошли сотрудники краевого УГИБДД ГУ МВД России, местные жители и другие лица. «Целью соучастников было незаконное обогащение путем получения взяток», — объясняет СКР. Всего они получили 101 взятку на 21,8 миллиона рублей.

Взятки предназначались за непривлечение водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и обеспечение их проезда по территории региона. Для этого соучастники внедрили неофициальную систему бумажных «пропусков», которые водители помещали под лобовое стекло автомобилей.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года.

Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Сафонов объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер уже был таким. В этом доме живет его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.