Суд арестовал имущество гражданской жены гаишника с золотым унитазом

Суд арестовал имущество гражданской жены экс-главы ГИБДД с золотым унитазом

Черкесский городской суд арестовал имущество гражданской супруги бывшего главы УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося обысками в особняке с золотым унитазом. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

По информации адвоката Сафонова Сергея Шишова, речь идет об аресте трех автомобилей и двух квартир гражданской жены фигуранта — Елены Псел, и автомобиле, принадлежащем сестре женщины. Защита просила суд не арестовывать квартиру Елены Псел и автомобиль ее сестры, так как эта недвижимость была приобретена с привлечением средств от материнского капитала, а автомобиль — на собственные средства.

По данным суда, во время заседания был допрошен свидетель обвинения — осужденный ранее член преступного сообщества, созданный Сафоновым. Слушание дела продолжится 25 марта.

Бывший начальник управления ГИБДД обвиняется в создании преступного сообщества, получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями. Сафонов и его сообщники были задержаны 20 июля 2021 года.

После задержания у бывшего главы УГИБДД нашли особняк с золотым унитазом стоимостью десятки тысяч евро. На суде Сафонов рассказал, что он поселился в этом доме пять лет назад и интерьер с золотым унитазом уже был. Известно, что в коттедже проживала гражданская жена Сафонова, на которую и был оформлен дом.