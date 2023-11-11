Охота на маньяка, война с бандитами и схватка со львом: чем прославились самые знаменитые милиционеры СССР и России

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел России — главный праздник всех полицейских страны. Эта дата выбрана неслучайно: именно 10 ноября 1917 года в молодом советском государстве была создана рабоче-крестьянская милиция. Более чем за 100 лет своего существования служба милиционеров (а позже полицейских) претерпела немало изменений и может похвастаться богатой историей. Особое место в ней занимают легендарные сотрудники, которые своим талантом, умом и смелостью по-настоящему прославили службу в МВД. Самых знаменитых милиционеров Советского Союза и России вспомнила «Лента.ру».

Владимир Арапов — Черный полковник

На службу в 37-е отделение московской милиции 19-летний Владимир Арапов пришел после Великой Отечественной войны. Для раскрытия преступлений он пускал в ход разнообразные приемы: например, однажды переоделся женщиной, чтобы поймать воровку, которая промышляла в школьных раздевалках.

Таланты Арапова не остались незамеченными: в 1951 году он стал сотрудником Московского уголовного розыска (МУР). Оперативник занялся делом «банды высокого блондина», главарем которой был мастер оборонного завода Иван Митин. Разбойники грабили сберкассы, магазины и склады, при этом расправляясь со сторожами, милиционерами и свидетелями.

Однажды бандиты прокололись: пока они обчищали сберкассу, там зазвонил телефон — сработала сигнализация, и дежурный отделения милиции решил проверить, в чем дело. Один из налетчиков поднял трубку и на вопрос звонящего «Это сберкасса?» машинально ответил: «Нет, это стадион».

Узнав об этом, Арапов предположил, что разбойники, скорее всего, посещают стадион. Именно эта маленькая деталь и гипотеза Арапова помогли выйти на след участников «банды высокого блондина» и задержать их. Вычислил Арапов и бандитов, которые в конце 50-х годов совершили налет на квартиру народной артистки СССР Александры Яблочкиной.

Владимир Арапов Кадр: Криминальная Россия

Выслушав рассказ артистки, оперативник предположил, что действовали дилетанты, у которых вряд ли есть связи в преступном мире. Он стал проверять городские комиссионные магазины и в одном из них нашел похищенные вещи актрисы. По квитанциям удалось вычислить сдатчика, и вскоре все преступники были задержаны, а похищенное вернулось к хозяйке.

В 60-х годах Арапова, которого коллеги за крутой нрав прозвали Черным полковником, привлекли к охоте на маньяка Владимира Ионесяна (Мосгаз). Тот проникал в квартиры москвичей под видом монтера газовой службы, нападал на женщин и детей (на его счету — пять расправ и одно покушение), а затем похищал все ценное.

После очередной расправы добычей Ионесяна стал телевизор — в 1964 году вещь редкая

Преступника с похищенным телевизором, который остановил самосвал в качестве такси, заметил участковый и записал номер машины, чтобы позже привлечь шофера за нелегальную подработку. Когда стало известно о расправе, участковый сообщил об этом Арапову, и тот выяснил, что водитель высадил подозреваемого в Марьиной Роще.

Поквартирный обход, устроенный милиционерами, помог обнаружить любовницу Ионесяна, которая сообщила, что подозреваемый уехал в Казань и будет встречать ее там на вокзале. Арапов отправил вместо нее на встречу с маньяком загримированную оперативницу.

Ионесян, не заподозривший подвоха, пришел на встречу с любовницей и был задержан на перроне вокзала в Казани

Именно инспектор уголовного розыска Арапов, дослужившийся до генерал-майора, стал прототипом Глеба Жеглова и Владимира Шарапова в книге братьев Вайнеров «Эра милосердия», по которой сняли знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя». Легендарного милиционера не стало в 2014 году.

Федор Хихлушка — бесстрашный кинолог

Окончивший Могилевскую школу милиции Федор Хихлушка стал одним из лучших советских кинологов и в начале 60-х годов возглавил Центр служебного собаководства при УВД Белгородской области. При этом Хихлушка вместе со своим четвероногим напарником много работал «в поле» — раскрыл около десяти преступлений и задержал более 100 нарушителей закона.

7 ноября 1963 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что из воинской части в Чернигове сбежал вооруженный дезертир. Он угнал бензовоз, расправившись с водителем, и по трассе Москва — Симферополь двигался в сторону Белгорода. По пути дезертир застрелил инспектора ГАИ Федора Калугина.

Памятник Федору Хихлушке и его собаке Лирке в Белгороде Кадр: БелгородМедиа / YouTube

Задерживать особо опасного преступника Федор Хихлушка отправился вместе со своей собакой Лиркой. Милиционерам удалось загнать дезертира в овраг, откуда он стал остервенело отстреливаться. Улучив момент, когда преступник перезаряжал автомат, Хихлушка скомандовал Лирке напасть на него, а сам бросился следом.

Им не хватило пары мгновений — раздалась автоматная очередь, наповал сразившая кинолога и его собаку. Ответным огнем на поражение милиционеры уничтожили дезертира. Уже после ухода из жизни Хихлушка был награжден орденом Красной Звезды. В 2010 году возле белгородской гимназии №12 появился памятник отважному офицеру и его верной Лирке.

Александр Гуров — милиционер против льва

Карьеру Александра Гурова в МВД никак не назовешь заурядной: в 1973 году молодой милиционер, который работал в Гагаринском районном отделе внутренних дел (РОВД), вступил в схватку со львом. В то время в одном из московских дворов шли съемки фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», а лев по кличке Кинг должен был стать его звездой.

В перерывах между съемками зверя запирали на огороженном школьном дворе, но в какой-то момент там оказался посторонний студент — перелез через забор и стал дразнить хищника. Лев напал на молодого человека, а шокированные очевидцы стали звонить в милицию.

Лейтенант Гуров первым прибыл на место событий и понял, что дело плохо

К тому моменту лев успел нанести незваному гостю несколько ран, и участь его, казалось, была предрешена. Милиционер выхватил табельный пистолет Макарова и разрядил в хищника весь магазин. Льва Кинга не стало, раненый студент был спасен, а вот лейтенант Гуров оказался на грани увольнения.

Его руководство было совсем не в восторге от расстрела зверя, который был питомцем семьи известного архитектора Берберова и стоил огромных денег, но ограничилось строгим выговором Гурову. Позже, после окончания юрфака МГУ, Александр отслужил четыре года в Главном управлении уголовного розыска, откуда его забрали во ВНИИ МВД СССР.

Там он защитил кандидатскую, посвященную организованной преступности, возглавил отдел по борьбе с ней и начал писать докторскую работу, в которой убедительно доказывал существование мафии в Советском Союзе.

Александр Гуров Фото: Борис Приходько / РИА Новости

В 1985 и 1988 годах Гуров как ученый подготовил два совместных материала с журналистом «Литературной газеты» Юрием Щекочихиным. Из этих текстов, которые назывались «Лев насторожился...» и «Лев прыгнул!» жители СССР впервые узнали научные доказательства существования мафии в стране.

Правда, после этого Гуров вновь оказался на грани увольнения — за несанкционированные контакты с прессой

Его спас советский лидер Михаил Горбачев: ознакомившись со статьей, он распорядился создать в структуре МВД Шестое главное управление (по борьбе с оргпреступностью), во главе которого позже и встал Гуров, одновременно с этим избранный депутатом Верховного совета РФ. Однако затем он ушел в частный бизнес, оставив и правоохранительную деятельность, и политику.

Павел Гречихин — безупречный гаишник

Павел Гречихин из Белгорода прославился как самый принципиальный и самый строгий советский инспектор ГАИ. Нарушений он не прощал никому: например, однажды оштрафовал собственную жену, когда она на его глазах перебежала дорогу в неположенном месте.

Наказывал за неправильную парковку Гречихин и своего сына — водителя первого секретаря Белгородского обкома Михаила Трунова. Но самым знаменитым стал штраф, который инспектор выписал сам себе, однажды проехав на красный сигнал светофора. Пробитый Гречихиным штрафной талон хранится в музее управления внутренних дел Белгородской области.

Павел Гречихин Кадр: Мир Белогорья / YouTube

Прославился милиционер и своим бесстрашием: однажды, пытаясь задержать пьяного водителя, он попал под колеса его машины и едва не лишился жизни. А в 1976 году Гречихин случайно остановил для проверки особо опасного преступника и попал под град его пуль. К счастью, инспектор уцелел, задержал стрелка и получил за это орден Красной Звезды.

Легендарный милиционер посвятил службе в ГАИ 35 лет своей жизни.

В память о самом честном гаишнике в Белгороде даже поставили памятник — Гречихин запечатлен в бронзе вместе со своим любимым мотоциклом.

Дмитрий Огородников — легенда в погонах

Уроженец Куйбышева (ныне Самара) Дмитрий Огородников отличался высоким (под два метра) ростом и огромной физической силой. После службы в армии в 1984 году он переехал в Тольятти и на заре лихих 1990-х стал оперативником угрозыска Центрального районного управления внутренних дел (РУВД) города.

Огородников быстро снискал славу бесстрашного милиционера: весной 1993 года он оказался в эпицентре противостояния двух ОПГ, которое развернулось вокруг завода «Автоваз».

Рискуя жизнью и попадая под пули, оперативник задержал лидеров обеих группировок

Правда, один из них, криминальный авторитет Игорь Сиротенко (Сирота), вскоре оказался на свободе и в 1994 году провернул крупную аферу все с тем же заводом «Автоваз». С помощью своих людей он похитил около 400 автомобилей «Жигули» и продал их за 15 миллионов рублей.

Огородников с коллегой Сергеем Дичанкиным по прозвищу Дикий раскрыли эту схему, задержал ближайшего подручного Сироты и сумели вернуть в казну пять миллионов рублей. В 1996 году благодаря работе Огородникова была ликвидирована бригада киллеров из ОПГ «Напарниковские» во главе с криминальным авторитетом Владимиром Вдовиным (Напарник).

Могила Дмитрия Огородникова Фото: ShinePhantom / Wikimedia

Участвовал Огородников и в борьбе с представителями ОПГ «Слоны» — одной из самых грозных группировок Рязанской области, которая в 90-е годы активно пыталась захватывать активы завода «Автоваз».

За все эти многочисленные успехи преступный мир вынес Огородникову приговор: в феврале 1997 года трое киллеров попытались избавиться от него и обставить расправу как инцидент при угоне машины.

Однако Огородников в одиночку умудрился остановить и задержать троих ликвидаторов

В следующий раз киллеры подкараулили оперативника возле его дома — он получил тяжелые ранения, но выжил. Последнее, фатальное покушение на Огородникова в мае 2000 года организовал его давний враг — бандит Евгений Совков (Совок).

Киллеры буквально изрешетили автомобиль оперативника, когда он ехал по проспекту Степана Разина в Тольятти. Как установили эксперты, жизнь легендарного милиционера оборвали около 30 пуль.

Алексей Чумаченко по прозвищу Чума

В юности Алексей Чумаченко увлекался дзюдо и мечтал стать моряком, но судьба сложилась иначе: после службы в армии в начале 1980-х годов он устроился в патрульно-постовую службу (ППС) Ленинского РОВД Ленинграда. Чумаченко несколько раз становился лучшим патрульным района и города.

Некоторое время спустя он стал оперативником убойного отдела Ленинградского уголовного розыска, который располагался в доме №4 по Литейному проспекту. Благодаря активному участию Чумаченко удалось вычислить и арестовать участников банды, которые расправлялись с хозяевами квартир и переписывали их жилье на себя.

Алексей Чумаченко Кадр: фильм «Криминальная Россия. Чума» / YouTube

В 1994 году Чумаченко, которого коллеги прозвали Чумой, раскрыл дело о расправе над девятью участниками этнической ОПГ, останки которых нашли в январе того года в сгоревшем микроавтобусе в пригороде Санкт-Петербурга. Алексей выяснил, что бандитов расстреляли члены другой ОПГ из-за конфликта на почве ДТП.

А в 1995 году оперативник, который имел больше 30 поощрений и несколько медалей, сам едва не получил срок: Алексея обвинили в расправе над его знакомым коммерсантом Игорем Тарабариным и отправили в СИЗО

Чумаченко спасли коллеги, которые выяснили, что бизнесмена ограбили и лишили жизни двое бандитов, а их наводчицей была знакомая Тарабарина. Оказавшись на свободе, оперативник занялся делом банды охотников на биржевых спекулянтов, на счету которой было 25 жизней.

Весной 1998 года Чумаченко сумел вычислить адрес спекулянтки, которую преступники выбрали в качестве очередной цели. Но при попытке задержать их 35-летний Алексей получил летальное ранение, его не стало по пути в больницу. Уже после ухода из жизни знаменитого милиционера его наградили орденом Мужества.

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