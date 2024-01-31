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20:11, 31 января 2024Бывший СССР

Депутат Рады заявила об антиконституционности законопроекта о мобилизации

Депутат Рады Фриз: законопроект о мобилизации противоречит конституции Украины
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый законопроект о мобилизации на Украине противоречит положениям конституции. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Фриз в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда».

«Есть перечень норм, которые потребуют доработки, уточнения, возможно, даже изменений, потому что определенные нарушения конституции еще остались», — сказала нардеп, уточнив, что опасения вызывают семь положений.

В частности, депутат назвала антиконституционным предложение не брать на государственную службу лиц от 18 до 60 лет, которые не прошли базовую военную подготовку или военную службу. Также в документе не установлено, на какой период вводятся ограничения в отношении уклонистов, указала она.

Кроме того, Фриз заявила, что в законопроекте не прописаны сроки, в которые должна пройти мобилизация, и предложенная процедура поставит под большой вопрос демобилизацию.

Также она отметила отсутствие синхронизации между правами и обязанностями гражданина. По ее словам, повестки предлагается отправлять через электронный кабинет, и военкомат сможет обращаться в суд, если призывник не явится в течение пяти дней, однако гражданин может не иметь доступа в интернет или к электронному кабинету.

«Нацполиция. Ей дают полномочия проверять документы военнообязанного… Сначала нужно вносить соответствующие изменения в законодательство, а потом давать им полномочия», — заключила нардеп.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что предложенный кабинетом министров Украины законопроект о мобилизации не предусматривает предельных сроков службы. «Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство», — написал он в соцсетях.

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