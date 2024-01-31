Диетолог предостерегла россиян от слишком горячей воды

Для красоты и здоровья нужно пить достаточно воды, однако слишком горячая жидкость может оказаться вредной, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Ее слова приводит издание aif.ru.

Мансурова объяснила, что без надобности не стоит пить воду, нагретую до температуры больше 60 градусов. Те, кто любит кипяток, рискуют обжечь пищевод и горло. Кроме того, постоянное травмирование этих чувствительных участков очень горячей водой увеличивает риск развития рака, предостерегла россиян специалистка.

В то же время теплая вода — до 40 градусов — приносит пользу, продолжила диетолог-нутрициолог. Она помогает восстановить водно-солевой баланс в организме. Также врачи рекомендуют пить теплую воду во время заболеваний лор-органов, чтобы снизить напряжение на слизистые оболочки и улучшить процесс отхождения мокроты.

По словам Мансуровой, теплая вода расширяет кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение. Кроме того, она снимает дискомфорт во время менструации, так как расслабляет мышцы живота.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, как правильно пить воду перед сном. Среди прочего она рекомендовала выпивать последний стакан воды не позже чем за полтора часа до сна.