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13:35, 30 января 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

Гастроэнтеролог Слюняева: пить последний стакан жидкости надо за 1,5 часа до сна

Фото: Andres Siimon / Unsplash

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, в какое время вечером лучше всего пить воду и другие напитки, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков. Основные правила употребления жидкостей перед сном она раскрыла aif.ru.

Врач обратила внимание россиян на то, что обильное питье вечером улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Однако отсутствие меры может привести к бессоннице, отекам, учащенному мочеиспусканию. Чтобы избежать подобных проблем, она посоветовала пить последний стакан жидкости не позднее, чем за 1,5-2 часа до того, как отправиться в постель.

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При этом, по словам Слюняевой, вечером лучше отдавать предпочтение не кофе, черному чаю или алкоголю, а нежирным молочным продуктам, чистой воде или травяным чаям без добавления сахара. Такие напитки, объяснила она, помогают расслабиться, успокаивают нервы и улучшают качество сна.

«Если человек просыпается более одного раза за ночь из-за необходимости посетить туалет, это может указывать на необходимость корректировки питьевого режима. В случае учащения проблемы следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью», — подытожила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Лиза Янг назвала привычку высыпаться наиболее эффективным способом похудеть и стать здоровее. Чтобы снизить индекс массы тела до нормальных значений, она призвала регулярно заниматься спортом, правильно питаться и пить достаточно воды.

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      Наталья Обрядина
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