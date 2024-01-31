Дрон-камикадзе ВСУ повредил мемориал в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области дронами-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет, однако беспилотник повредил мемориал. «Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни», — написал Гладков.

Кроме того, в результате атаки в Новой Таволжанке поврежден частный дом: взрывной волной выбило окна, посечены кровля и забор. Второй взрыв повредил гараж другого домовладения. Третьим снарядом ВСУ повредили линии газо- и электроснабжения.

«Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — сообщил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ обстреляли девять населенных пунктов в регионе. 27 января под удары беспилотников и минометный обстрел попали села Новая Таволжанка, Середа, Муром, Антоновка, Графока, Красный Хутор, Разумное, а также хутора Марьино и Старый.