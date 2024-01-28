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13:02, 28 января 2024Россия

Губернатор рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: за сутки ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли девять населенных пунктов в Белгородской области. Об украинских атаках рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, 27 января в Шебекинском районе под удары беспилотников и минометных обстрелов попали села Новая Таволжанка, Середа и Муром, а также хутор Марьино. В Волоконовском районе из гранатометов была обстреляна окраина хутора Старый.

Также при помощи дронов-камикадзе ВСУ атаковали села Антоновка в Грайворонском городском округе и Графовка в Краснояружском районе. В Белгородском районе попали под удар беспилотника попало село Красный Хутор. Кроме того, над поселком Разумное средствами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена воздушная атака ВСУ.

Как отметил губернатор, в результате атак никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что во время обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года украинские военные не целились в здание областной администрации. По его мнению, атака ВСУ не имела конкретной цели и была направлена на центр города.

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      Александр Курбатов
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