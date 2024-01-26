Гладков назвал цель удара ВСУ перед Новым годом по Белгороду
Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время удара по Белгороду перед Новым годом целились по центру города. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев.Live».
«Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр, понимая, что попадут, и били просто по людям», — сказал политик.
На вопрос о том, целились ли украинские войска по зданию областной администрации, он ответил, что никто не целился в конкретный дом.
«Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Была цель — били по центру города», — добавил глава области.
30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.