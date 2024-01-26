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12:19, 26 января 2024Россия

Гладков назвал цель удара ВСУ перед Новым годом по Белгороду

Гладков об ударе ВСУ перед Новым годом по Белгороду: целились по центру города
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время удара по Белгороду перед Новым годом целились по центру города. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев.Live».

«Били, прям реально, просто по жителям. И били в центр, понимая, что попадут, и били просто по людям», — сказал политик.

На вопрос о том, целились ли украинские войска по зданию областной администрации, он ответил, что никто не целился в конкретный дом.

«Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание… Была цель — били по центру города», — добавил глава области.

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30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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