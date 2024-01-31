Двое россиян разбили голову туристу-инвалиду в Таиланде

The Pattaya News: двое россиян напали на корейца с инвалидностью в Паттайе

Корейский турист с инвалидностью обеих ног попал в больницу после нападения двух россиян в Таиланде. Об этом сообщает местное издание The Pattaya News.

Инцидент произошел вечером 29 января в районе Чонбури на курорте Паттайя. Двое мужчин, предположительно, русских, напали на 29-летнего корейца и разбили ему голову. После этого оба убежали: один направился в сторону отеля, а другой скрылся в переулке.

Уточняется, что в полицию позвонил анонимный очевидец. Свидетель рассказал, что пострадавший не хотел обращаться к правоохранителям, потому что испугался мести со стороны злоумышленников.

Полицейские оказали иностранцу первую помощь на месте, а затем отправили его в больницу. Причины драки остаются неясны, расследование продолжается.

Ранее британский турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых в Таиланде. Сначала он потратил все средства во время двухнедельного запоя, а потом анонимно сообщил семье о собственном похищении и стал ждать выплаты средств.

