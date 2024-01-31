Наследница многомиллионного состояния решила раздать его случайным людям

Наследница основателя BASF решила раздать 25 миллионов евро случайным людям

Наследница основателя химического концерна BASF решила раздать случайным людям свое многомиллионное состояние. Об этом сообщает издание The Guardian.

Одним из предков 31-летней австрийки Марлен Энгельхорн был Фридрих Энгельхорн — основатель компании BASF, считающейся крупнейшей химической компанией в мире. Недавно она получила наследство, оставленное бабушкой, и решила, что обязана поделиться им с другими.

Есть что-то неправильное в том, что я получаю миллионы и не плачу за это налоги, а человек, который работает по 40 часов в неделю, а то и больше и, может, на двух работах, у которого дети, — с него налоги берут Марлен Энгельхорн миллионер

Энгельхорн хочет, чтобы 50 соотечественников получили 25 миллионов евро (2,4 миллиарда рублей), которые она унаследовала. Каждому из них достанется по 500 тысяч евро (48 миллионов рублей). Решать, кому их раздать, будет специальный совет. Чтобы его собрать, Энгельхорн разослала 10 тысяч приглашений случайным австрийцам. Откликнулись несколько сотен человек, из которых отберут 50 человек, отражающих демографию страны.

В течение шести недель они будут собираться по выходным и обсуждать с экспертами борьбу с неравенством, способы перераспределения средств. После этого им предстоит найти самый справедливый способ распределения денег Энгельхорн. С этого момента судьба ее наследства полностью в их руках. Повлиять на их выводы она уже не сможет.

Энгельхорн наложила на совет лишь несколько ограничений. Деньги нельзя направлять людям или организациям, нарушающим конституцию или ведущим деятельность, которая может считаться враждебной или негуманной. Политические партии и коммерческие предприятия также заведомо исключены из списка потенциальных получателей. Кроме того, члены советы не имеют права взять деньги себе или раздать их родственникам и знакомым. Если им не удастся прийти к согласию, все средства вернутся к Энгельхорн.

Свои действия Энгельхорн объясняет убеждением, что состоятельные люди платят слишком мало налогов. По ее мнению, избыточные богатства дают им чрезмерное влияние на политику, а у государства из-за этого не оказывается ресурсов для борьбы с порождаемым ими дисбалансом сил.

Ранее сообщалось, что житель США оказался тайным миллионером и завещал все состояние благотворительным фондам, помогающим детям и ветеранам. У мужчины почти не было друзей, а о размерах его состояния не знал даже его юрист.