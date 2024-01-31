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11:08, 31 января 2024Мир

ЕС променял климат на оборону из-за Украины

FT: ЕС сместил фокус расходов с климата на оборону из-за Украины

Фото: Radu Sigheti / Reuters

Европейский союз (ЕС) сместил фокус расходов с климатической сферы на оборонную. О том, что блок променял климат на оборону сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, ЕС принял такое решение, поскольку столкнулся с негативной реакцией на свои действия по вопросам климатических проблем и конфликта на Украине. «На фоне ужесточения национальных бюджетов государства-члены блока сократили общий фонд, предназначенный для стимулирования инноваций, с 10 миллиардов евро до 1,5 миллиарда евро и гарантировали, что его можно будет использовать только для проектов, связанных с обороной, а не для зеленых технологий или других климатических проектов», — говорится в публикации.

Кроме того, сдвиг приоритетов Евросоюза также можно связать с созданием в 2022 году Европейского фонда суверенитета, который должен был увеличить расходы в области экологии и разработки передовых технологий. «Инвестиции в "озеленение" экономики, вероятно, резко упадут после 2026 года, когда закончится фонд восстановления, а столицы, включая Берлин, ясно дали понять, что беспрецедентные "совместные заимствования" средств были разовыми», — передает газета слова неназванных дипломатов.

Ранее в Евросоюз не смог предоставить Вооруженными силам Украины (ВСУ) миллион обещанных боеприпасов. Уточняется, что к 1 марта блок сможет доставить на Украину лишь около 600 тысяч снарядов.

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      Дарья Балацкая
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