Еще один кандидат в президенты России отказался от участия в выборах

Блогер-эколог Анатолий Баташев отказался от участия в выборах президента

Еще один кандидат в президенты России — блогер-эколог Анатолий Баташев — объявил о выходе из президентской гонки. О снятии его кандидатуры пишет ТАСС.

«Моя команда, волонтеры, юристы проделали колоссальную работу, чтобы я шел дальше и чтобы я боролся, но я принял другое решение. В этот цикл я не иду дальше», — сказал Баташев.

Самовыдвиженец заявил, что он и его команда не готовы к сдаче подписей в Центризбирком (ЦИК), хотя сегодня крайний срок их предоставления.

Баташев стал третьим кандидатом, который 31 января отказался от участия в выборах. Сначала о таком решении сообщил глава Российского общенародного союза (РОС) Сергей Бабурин. Затем о выходе из президентской гонки объявил выдвиженец от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России.