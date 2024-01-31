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12:00, 31 января 2024Россия

Еще один кандидат отказался от участия в выборах президента России

Зампред ЦИК Булаев: Богданов отказался от участия в выборах президента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выдвиженец от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов отказался от участия в выборах президента России и снял свою кандидатуру. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, пишет ТАСС.

По его словам, 31 января Богданов предоставил подписи, собранные в поддержку своей кандидатуры, а также написал заявление о выходе из президентской кампании.

Ранее о снятии своей кандидатуры также заявил глава Российского общенародного союза (РОС) Сергей Бабурин. До этого он заявлял, что собрал необходимое для выдвижения число подписей.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. На данный момент в ЦИК зарегистрированы четыре кандидата — девствующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы и Вологодской области, смогут проголосовать дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января.

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      Константин Лысяков
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