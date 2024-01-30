Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента России

Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России

Глава Российского общенародного союза (РОС) Сергей Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента России. Его слова приводит ТАСС.

При этом ранее глава РОС заявлял, что собрал необходимое для выдвижения в качестве кандидата число подписей.

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента», — заявил Бабурин.

Днем ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента России.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России. На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

