Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента

ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ЦИК, из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь доли процента оказались недействительными.

«Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 314 тысяч 909 подписей, что является достаточным для регистрации кандидата», — цитирует агентство текст материалов ЦИК.

Сопредседатель штаба Путина актер Владимир Машков поблагодарил членов Центризбиркома и отметил, что работа по подсчету и проверке подписей — очень кропотливый труд.

Также Машков пообещали лично передать Путину удостоверение кандидата.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование на выборах проведут в 29 регионах России. На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек, считает глава ЦИК Элла Памфилова.