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10:29, 31 января 2024Среда обитания

Банки проверят на обоснованность введения комиссий для застройщиков

ФАС оценит обоснованность банковских комиссий для застройщиков
СюжетНаселение России:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит банки на обоснованность введения комиссий для застройщиков при льготной ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие запросы направлены шести финансовым организациям, в том числе ВТБ, Альфа-банку, Промсвязьбанку, банку «Открытие» и Совкомбанку . При выявлении фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее экономисты оценили последствия новых правил льготной ипотеки. По мнению экспертов, субсидирование жилищных кредитов девелоперами хоть и снизит закредитованность населения, но выгоды застройщикам не принесет. С введением банковской комиссии жилье в России начнет дорожать.

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      Виктория Клабукова
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