Банки проверят на обоснованность введения комиссий для застройщиков
ФАС оценит обоснованность банковских комиссий для застройщиковСюжетНаселение России:
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит банки на обоснованность введения комиссий для застройщиков при льготной ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующие запросы направлены шести финансовым организациям, в том числе ВТБ, Альфа-банку, Промсвязьбанку, банку «Открытие» и Совкомбанку . При выявлении фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Ранее экономисты оценили последствия новых правил льготной ипотеки. По мнению экспертов, субсидирование жилищных кредитов девелоперами хоть и снизит закредитованность населения, но выгоды застройщикам не принесет. С введением банковской комиссии жилье в России начнет дорожать.