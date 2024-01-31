Банки проверят на обоснованность введения комиссий для застройщиков

ФАС оценит обоснованность банковских комиссий для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит банки на обоснованность введения комиссий для застройщиков при льготной ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие запросы направлены шести финансовым организациям, в том числе ВТБ, Альфа-банку, Промсвязьбанку, банку «Открытие» и Совкомбанку . При выявлении фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее экономисты оценили последствия новых правил льготной ипотеки. По мнению экспертов, субсидирование жилищных кредитов девелоперами хоть и снизит закредитованность населения, но выгоды застройщикам не принесет. С введением банковской комиссии жилье в России начнет дорожать.