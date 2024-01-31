Загадочный шум в крупном городе объяснили сексом рыб-барабанщиков

В США загадочный шум в городе Тампа объяснили спариванием рыб-барабанщиков

В США загадочный вибрирующий звук, мешающий спать жителям крупного города, объяснили сексом бородатого темного горбыля, которого также называют рыбой-барабанщиком. Об этом пишет The Washington Post.

Странный шум с середины января раздавался в прибрежных районах города Тампа, штат Флорида. По словам жительницы города Стефани Кальтенбо, ритмичные звуки напоминали басы из музыкальных колонок. Сначала она думала, что кто-то из соседей устроил позднюю вечеринку. В поисках источника звука Кальтенбо объехала всю округу и даже побывала около ближайшей военной базы. Понять, откуда доносится шум, так и не удалось.

Морской биолог Джеймс Локаскио полагает, что подобные звуки могут издавать бородатые горбыли во время спаривания. В такие моменты эти рыбы сильно сжимают мышцами плавательный пузырь и испускают низкочастотные звуки, похожие на басы колонок или бой барабана. Обычно они слышны только в воде, однако при некоторых условиях они могут передаваться через землю или подземные коммуникации.

Специалист отметил, что в последние годы популяция бородатых темных горбылей в заливе Тампа значительно увеличилась. Это может объяснять, почему горожане стали слышать звуки их брачных игр. Многие жители района, где слышен шум, рассказали, что замечают такие звуки уже не первый год. Некоторые из них и теперь уверены, что дело не в рыбах, а в чьих-то вечеринках или строительных работах.

В данный момент Стефани Кальтенбо и ее соседи собирают деньги, чтобы установить микрофоны и при помощи ученых выяснить истинный источник странного шума.

В ноябре 2023 года жители британского города Ома массово пожаловались на загадочный шум, который не дает им спать по ночам. Установить источник звуков властям не удалось.