Жители одного города пожаловались на загадочный шум по ночам

В Великобритании загадочный гул неделями не дает спать жителям города Ома

В Великобритании жители города Ома, графство Тирон, массово пожаловались на загадочный шум, который не дает им спать по ночам. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сначала странный монотонный гул в конце октября начали слышать жители района вокруг улицы Тамлат-Роуд. Однако спустя несколько недель звуки доставляли неудобство уже почти всем жителям города. Они описывают явление как «непрерывное жужжание или гул, не похожие на обычные городские звуки».

В горсовет Омы продолжают поступать жалобы от граждан, которым загадочный шум не дает спать. Член совета Стивен Доннелли заявил, что для выяснения источника звуков делается все возможное, однако результатов пока нет. «Вполне возможно, что явление сезонное и как-то связано с погодой. Но подобные явления трудно расследовать, так как причин может быть больше одной», — сказал чиновник.

Источник шума трудно определить еще и потому, что он распространяется на обширной территории. В данный момент расследование продолжается, а горсовет пообещал привлечь к нему сторонних специалистов.

Ранее сообщалось, что таинственный запах гниющего мяса и горелой рыбы не дает покоя жителям нескольких населенных пунктов в Великобритании. На смрад пожаловались обитатели Блэк-Кантри — области в районе города Вулвергемптон, графство Уэст-Мидлендс.