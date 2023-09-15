Жители Великобритании пожаловались на таинственный запах гниющего мяса

Daily Star: в шести городах Великобритании распространился смрад гниющего мяса

Таинственный запах гниющего мяса и горелой рыбы не дает покоя жителям нескольких населенных пунктов в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

На смрад пожаловались обитатели Блэк-Кантри — области в районе города Вулвергемптон, графство Уэст-Мидлендс. Особенно неприятные запахи распространились в небольших городах и деревнях Седжли, Косли, Типтон, Вудкросс, Горнал и Пенн.

В Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства не смогли назвать точную причину и источник загрязнения воздуха. Чиновники назвали несколько возможных причин появления зловония, в частности: разливы канализационных вод и отходы скотобоен.

Один из местных жителей написал, что смрад мог появиться из-за использования в полях удобрений из перемолотых рыбьих костей. Другой предположил, что запах может исходить от очистных сооружений.

Пока источник зловония не установлен. По закону власти начнут расследование только в том случае, если зловоние начнет «существенно мешать использованию домов и других помещений» или окажется вредным для здоровья.

В июне 2022 года сообщалось, что один из крупнейших производителей сыра Великобритании получил штраф в размере более 1,5 миллиона фунтов стерлингов из-за неприятного запаха. Сыродельный завод компании The Dairy Crest Ltd в деревне Дэвидстоу, графство Корнуолл, загрязнял окружающую среду в течение пяти лет и распространял зловоние из-за многочисленных аварий и утечек.