Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 15 сентября 2023Из жизни

Жители Великобритании пожаловались на таинственный запах гниющего мяса

Daily Star: в шести городах Великобритании распространился смрад гниющего мяса

Фото: Unsplash

Таинственный запах гниющего мяса и горелой рыбы не дает покоя жителям нескольких населенных пунктов в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

На смрад пожаловались обитатели Блэк-Кантри — области в районе города Вулвергемптон, графство Уэст-Мидлендс. Особенно неприятные запахи распространились в небольших городах и деревнях Седжли, Косли, Типтон, Вудкросс, Горнал и Пенн.

В Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства не смогли назвать точную причину и источник загрязнения воздуха. Чиновники назвали несколько возможных причин появления зловония, в частности: разливы канализационных вод и отходы скотобоен.

Материалы по теме:
Чипсы из мха и уха без рыбы: чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
Чипсы из мха и уха без рыбы:чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
8 ноября 2021
«Он что, сверхчеловек?» Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
«Он что, сверхчеловек?»Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
23 ноября 2021

Один из местных жителей написал, что смрад мог появиться из-за использования в полях удобрений из перемолотых рыбьих костей. Другой предположил, что запах может исходить от очистных сооружений.

Пока источник зловония не установлен. По закону власти начнут расследование только в том случае, если зловоние начнет «существенно мешать использованию домов и других помещений» или окажется вредным для здоровья.

В июне 2022 года сообщалось, что один из крупнейших производителей сыра Великобритании получил штраф в размере более 1,5 миллиона фунтов стерлингов из-за неприятного запаха. Сыродельный завод компании The Dairy Crest Ltd в деревне Дэвидстоу, графство Корнуолл, загрязнял окружающую среду в течение пяти лет и распространял зловоние из-за многочисленных аварий и утечек.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Названа цель визита Суровикина в Алжир

    В США оценили вероятность быстрого возврата к зерновой сделке

    Польша введет бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины

    Зеленский пообещал ответить нарушающим правила Евросоюза соседям

    В США назвали худшим правительство Зеленского

    Стали известны подробности смерти дочери Михаила Ульянова

    «Сочи» победил «Сибирь» в матче КХЛ

    Два депутата Госдумы решили сдать мандаты

    Украинский политолог заявил о завершении стратегического контрнаступления ВСУ

    В Белом доме высказались о возможности мирных переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости