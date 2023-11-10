Ученый официально назвал мумии инопланетян из Перу подлинными. Действительно ли на Земле обнаружили пришельцев?

Антрополог Зунига признал настоящими мумии инопланетян, найденные в Перу

7 ноября Генеральный конгресс Мексиканских Соединенных Штатов провел вторые слушания по поводу так называемых тел пришельцев, якобы обнаруженных в Перу. Перед парламентариями снова выступил уфолог Хайме Мауссан и несколько экспертов, которых он пригласил. Все они подтверждают его слова. Но стоит ли принимать их на веру?

Антрополог объявил мумии настоящими, хирург назвал их эволюцией человека, а рэпер прочитал рэп

На второй сессии слушаний пожилой уфолог решил подкрепить свои заявления свидетельствами специалистов и привел в парламент антрополога, врача и рэпера. В качестве первого эксперта Мауссан пригласил антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике, Перу. Ученый объявил мумии настоящими и добавил, что за последние четыре года изучил пять подобных пришельцев.

Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ Роджер Зунига антрополог Национального университета Алоизия Гонзаги

Зунига продемонстрировал конгрессменам письмо 11 своих коллег, которые придерживаются той же версии. Однако в сообщении ясно сказано, что опрошенные исследователи не считают объекты существами внеземного происхождения. Это наносит серьезный удар по теории Мауссана, который пытается доказать, что мумии являются останками инопланетян.

На слушаниях также выступил аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто, который изучил результаты анализов и изображения существ. Он считает их «эволюционировавшей версией современного человека».

Затем слово дали мексиканскому рэперу Клаудио Ярто. Он заявил, что лично видел НЛО, и закончил выступление речитативом под аплодисменты собравшихся.

Заявления Зуниги и его коллег вряд ли можно принять на веру без всесторонней проверки. Свидетельства Пиотто, судя по всему, основаны на умозрительных заключениях в той области, в которой он не является экспертом. Что касается приглашения в парламент рэпера с рифмованными рассказами про НЛО, оно и вовсе выглядит дешевым популистским трюком.

Презентация, показанная конгрессменам 7 ноября Фото: Marco Ugarte / AP

Мауссан не впервые демонстрирует «тела пришельцев» мексиканским парламентариям

Впервые Мауссан выступил перед парламентариями 12 сентября. Тогда он показал объекты с трехпалыми руками и ногами, которые назвал мумифицированными инопланетянами. Он заявил, что эти существа обнаружены на плато Наска в Перу, а их ДНК отличается от человеческой на треть, что якобы доказывает их внеземное происхождение. Он также отметил, что им больше тысячи лет, и часть из них откладывала яйца.

14 сентября Американский астрофизик Дэвид Сперджел, участвовавший в подготовке отчета НАСА о неопознанных аномальных явлениях, оценил мумии инопланетян, показанные Мауссаном. Он объяснил, что для оценки их подлинности необходимы усилия многочисленных специалистов из разных стран. Без тщательного независимого исследования рассуждать о природе подобных находок бессмысленно.

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Стоит отметить, что Мауссан не первый год рассказывает о мумифицированных трехпалых пришельцах с плато Наска. Более того, его заявления в прошлом уже опровергали ученые. В 2015 и 2017 годах его находки разоблачали: по заключению специалистов, они представляют собой останки детей, чьи черепа были деформированы в ходе древних религиозных ритуалов.

Очевидно, тема загадочных перуанских артефактов для пожилого уфолога является главным способом поддерживать внимание к своей персоне, и оставлять ее он не собирается. Он даже пошел на то, чтобы привести мнение ученых, не считающих их происхождение инопланетным.

Перуанские власти считают «тела инопланетян» подделкой и обвиняют Мауссана в контрабанде

Представленные мумии вызвали самый пристальный интерес в Перу. Глава Минкульта страны Лесли Уртеага заявила сразу же после сентябрьских слушаний, что показанные Мауссаном объекты известны с 2016 года, и ни одна научная организация Перу не подтвердила, что они имеют внеземное происхождение.

Кроме того, по словам Уртеага, установлено, что «инопланетяне» из Наски составлены из костных останков доколумбовой эпохи, и министерство культуры начинает расследование в связи с их незаконным вывозом из страны.

В центре расследования оказалась и сама Уртеага. 9 ноября стало известно, что Конгресс собирается вызвать чиновницу на ковер в связи с многочисленными нарушениями. Речь идет о кражах хозяйственного имущества Национального музея археологии, антропологии и истории Перу. Кроме того, министра обвиняют в проведении частных вечеринок в рабочее время и махинациях с билетами в древний город Мачу-Пикчу.

Дэвид Груш Фото: Nathan Howard / AP

Мауссан воспользовался всплеском интереса к НЛО после слушаний в Конгрессе США

Можно предположить, что Хайме Мауссан решил добиться слушаний в мексиканском парламенте, следуя примеру бывшего сотрудника спецслужб США Дэвида Груша, который выступил перед американскими Конгрессом 26 июля, а мексиканские законодатели постарались не отстать в прогрессивности от коллег из соседней страны.

Во время слушаний в Вашингтоне Груш заявил, что в мире уже 80 лет продолжается невидимая борьба между правительствами многих государств — как враждебных, так и дружественных. Каждая страна пытается первой добраться до мест, где побывали пришельцы или упали их аппараты, чтобы присвоить инопланетные технологии и получить военное преимущество.

На следующий день после слушаний представители Пентагона отвергли обвинения в сокрытии информации о пришельцах и внеземных технологиях, высказанные Грушем. Пресс-секретарь военного ведомства Сью Гог заявила, что департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) не выявил достоверной информации, подтверждающей существование каких-либо правительственных программ, которые владели бы некими инопланетными технологиями или пытались воспроизвести их.

31 августа Министерство обороны США объявило о запуске нового сайта, посвященного НЛО. Веб-страница станет официальным представительством AARO в сети. Этот департамент был создан при Пентагоне еще 20 июля 2022 года. На сайте опубликовано восемь записей НЛО, к пяти из которых приложены комментарии специалистов AARO. Сенсации пока не случилось: Минобороны выложило ролики, часть из которых ранее уже публиковалась. Большинству аномалий эксперты без труда нашли рациональное объяснение.