Из-за показанных в парламенте Мексики «тел инопланетян» возбудили уголовное дело

Глава Минкульта Перу: «мумии инопланетян» оказались останками доколумбовой эпохи

Министр культуры Перу Лесли Уртеаги заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в связи с вывозом из страны «тел инопланетян», показанных в парламенте Мексики. Об этом сообщает Latina Noticias.

Глава Минкульта рассказала, что узнала о выступлении журналиста и уфолога Хайме Мауссан в мексиканском парламенте из социальных сетей. Она отметила, что показанные им «мумии инопланетян» известны с 2016 года и ни одна научная организация Перу не подтвердила, что они имеют внеземное происхождение.

Кроме того, по словам Уртеаги, установлено, что представленные Мауссаном «инопланетяне» из Наски составлены из костных останков доколумбовой эпохи, и министерство культуры начинает расследование в связи с их незаконным вывозом из страны. «В данный момент министерство возбуждает уголовное дело против некоторых людей, имевших отношение ко всему этому. Я собираюсь запросить информацию, чтобы точно установить детали произошедшего», — заявила министр.

13 сентября Хайме Мауссан показал в мексиканском парламенте предполагаемые «тела инопланетян» и под присягой поклялся в их подлинности. По его словам, согласно исследованиям ученых из Национального автономного университета Мексики, ДНК этих существ отличается от человеческой ДНК на треть, что якобы доказывает их внеземное происхождение.

Ранее сообщалось, что жители деревни в Перу на протяжении месяца жалуются на нападения «инопланетян». Они рассказали полицейским о двухметровых существах с большими головами и желтыми глазами.

