France Bleu: Франция отправит на Украину четырех обученных собак-спасателей

Франция отправит на Украину четырех собак-спасателей, обученных искать тела. Об этом сообщает издание France Bleu.

Отмечается, что собак отправят на Украину 7 февраля, где их будут использовать для поиска жертв бомбардировок в развалинах зданий. Украинские кинологи в течение нескольких недель тренировались вместе с собаками, чтобы усовершенствовать дрессировку собак и сблизиться с ними для максимальной эффективности поисковых операций.

Ранее депутат Национального собрания Франции и лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Запад, поставляя оружие на Украину не защищает республику, а уничтожает ее. По словам политика, Владимир Зеленский продолжает конфликт по указке США, «которые только рады видеть, как Европа разваливается».