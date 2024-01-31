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10:23, 31 января 2024Мир

Франция отправит на Украину собак

France Bleu: Франция отправит на Украину четырех обученных собак-спасателей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jean-Paul Pelissie / Reuters

Франция отправит на Украину четырех собак-спасателей, обученных искать тела. Об этом сообщает издание France Bleu.

Отмечается, что собак отправят на Украину 7 февраля, где их будут использовать для поиска жертв бомбардировок в развалинах зданий. Украинские кинологи в течение нескольких недель тренировались вместе с собаками, чтобы усовершенствовать дрессировку собак и сблизиться с ними для максимальной эффективности поисковых операций.

Ранее депутат Национального собрания Франции и лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Запад, поставляя оружие на Украину не защищает республику, а уничтожает ее. По словам политика, Владимир Зеленский продолжает конфликт по указке США, «которые только рады видеть, как Европа разваливается».

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      Семен Александров
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