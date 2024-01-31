Генсек ООН призвал сохранить финансирование агентства по делам беженцев из Газы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал жертвователей сохранить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на фоне новостей о причастности его сотрудников к действиям палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает «Интерфакс».
Гуттериш прокомментировал новости о прекращении финансирования БАПОР рядом стран после сообщений о причастности его работников к атакам ХАМАС на Израиль. Он сообщил о проведении встречи с крупными донорами агентства.
«Вчера я встречался с донорами, выслушал, что их тревожит, обрисовал наши ответные шаги. БАПОР — это становой хребет наших гуманитарных усилий в Газе», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что нужно гарантировать работу агентства, которая спасает жизни людей в Газе.
Ранее газета El Pais сообщила о лишении БАПОР половины бюджета из-за предполагаемой поддержки ХАМАС. Как сообщается, агентство сможет функционировать только до конца февраля.