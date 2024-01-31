Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 31 января 2024Мир

Генсек ООН призвал сохранить финансирование агентства по делам беженцев из Газы

Генсек ООН Гутерриш: нужно гарантировать работу БАПОР, которая спасает жизни
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал жертвователей сохранить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на фоне новостей о причастности его сотрудников к действиям палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гуттериш прокомментировал новости о прекращении финансирования БАПОР рядом стран после сообщений о причастности его работников к атакам ХАМАС на Израиль. Он сообщил о проведении встречи с крупными донорами агентства.

«Вчера я встречался с донорами, выслушал, что их тревожит, обрисовал наши ответные шаги. БАПОР — это становой хребет наших гуманитарных усилий в Газе», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что нужно гарантировать работу агентства, которая спасает жизни людей в Газе.

Ранее газета El Pais сообщила о лишении БАПОР половины бюджета из-за предполагаемой поддержки ХАМАС. Как сообщается, агентство сможет функционировать только до конца февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин решил обезопасить Россию от обстрелов с Украины. Как это будет сделано?

      Россия сократила вывоз бензина из-за проблем с производством

      Назван первый альтернативный App Store магазин на iPhone

      Москвич с внешностью ребенка за год сбросил 40 килограммов и изменил свою жизнь

      Москвич в запое десять дней держал в квартире знакомую и избивал ее

      Роналду пропустит матч против Месси

      Министру образования российского региона ужесточили приговор за злоупотребления

      Российские нефтяные компании уличили в недопоставках топлива

      Канье Уэст показал фотографию жены без бюстгальтера

      Заслуженную артистку России обманули на 1,7 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше