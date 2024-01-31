Генсек ООН призвал сохранить финансирование агентства по делам беженцев из Газы

Генсек ООН Гутерриш: нужно гарантировать работу БАПОР, которая спасает жизни

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал жертвователей сохранить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на фоне новостей о причастности его сотрудников к действиям палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гуттериш прокомментировал новости о прекращении финансирования БАПОР рядом стран после сообщений о причастности его работников к атакам ХАМАС на Израиль. Он сообщил о проведении встречи с крупными донорами агентства.

«Вчера я встречался с донорами, выслушал, что их тревожит, обрисовал наши ответные шаги. БАПОР — это становой хребет наших гуманитарных усилий в Газе», — заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что нужно гарантировать работу агентства, которая спасает жизни людей в Газе.

Ранее газета El Pais сообщила о лишении БАПОР половины бюджета из-за предполагаемой поддержки ХАМАС. Как сообщается, агентство сможет функционировать только до конца февраля.