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20:24, 31 января 2024Наука и техника

Раскрыты последствия от геоинженерного вмешательства в глобальное потепление

Journal of Geophysical Research: геоинженерия замедлит таяние ледников

Фото: Erik Reis – IKOstudio / Ingram Images / Globallookpress.com

Международная группа ученых раскрыла, как геоинженерное вмешательство может замедлить потерю ледникового покрова Гренландии из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Earth Surface.

Исследователи проанализировали возможные эффекты и последствия от применения метода геоинженерии, называемого инъекцией стратосферного аэрозоля, с точки зрения таяния ледников и повышения уровня моря. Сам метод заключается в выбросе аэрозолей с помощью самолетов или высотных зондов в стратосферном слое, что должно создать охлаждающий эффект за счет глобального затемнения и увеличения эффекта альбедо.

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Была использована модель SICOPOLIS для прогнозирования изменений Гренландского ледникового щита в период 1990-2090 годов по трем различным сценариям: RCP8.5 (неослабевающее потепление); RCP4.5 (умеренное сокращение выбросов); и GeoMIP G4 (RCP4.5 с учетом выброса пяти миллионов тонн диоксида серы в год в стратосферу в течение 2020-2070 годов).

Оказалось, что инъекция диоксида серы окажет явное защитное воздействие на ледниковый щит Гренландии. При RCP8.5 потеря льда будет эквивалентна повышению уровня моря примерно на 90 миллиметров, а при RCP4.5 потеря льда приведет к повышению уровня на 60,6 миллиметра. В рамках GeoMIP G4 потеря льда будет ограничена повышением уровня моря примерно на 37,6 миллиметра.

Однако ученые отмечают, что геоинженерное вмешательство не устраняет причину глобального потепления и даже может замедлить изменения, необходимые для этого устранения. Кроме того, из-за высокой сложности природных систем невозможно точно предсказать побочные эффекты от инъекции диоксида серы.

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      Александр Еникеев
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