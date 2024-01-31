Гуру уборки назвал способ отмыть подушки без стирки

Mirror: чтобы отчистить подушки без стирки, нужны уксус и сода

Чтобы отчистить подушки и избежать ее стирки, нужны всего два обычных продукта с кухни, рассказал гуру уборки Аллен Кивлак. Простой способ отмыть подушки он назвал в беседе с Mirror.

По словам Кивлака, для чистки подушек понадобятся уксус и сода. С подушки необходимо снять наволочку и чехол и отправить их в стирку, а саму подушку щедро посыпать содой. Затем надо обрызгать ее из пульверизатора разведенным раствором воды и столового уксуса в пропорции один к одному. Смесь нужно оставить на поверхности подушки на полчаса, уточнил эксперт.

После, продолжил он, стоит счистить высохшие остатки самодельного средства щеткой или пылесосом со специальной насадкой для мебели. На заключительном этапе, если погода позволяет, можно выставить подушку проветриваться на свежий воздух под лучи солнца — это поможет избавиться от остаточных запахов, добавил Кивлак. «Этот метод подходит не для всех видов подушек, например, подушки с эффектом памяти нужно беречь от лишней влаги», — предупредил он.

Ранее аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог Елена Парецкая перечислила популярные промахи при уборке. Начинать ее, рассказала она, нужно сверху — с карнизов, верхних полок, ламп, — а не с пола.