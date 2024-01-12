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18:35, 12 января 2024Забота о себе

Россиянам перечислили популярные ошибки во время уборки

Фото: Josue Michel / Unsplash

Во время уборки люди совершают несколько распространенных ошибок, мешающих качественному наведению порядка и вредных для здоровья, рассказала аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог Елена Парецкая. Популярные промахи она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Начинать уборку, рассказала она, нужно сверху — с карнизов, верхних полок, ламп, — а не с пола. «Начав с мытья полов, затем нужно будет перемывать их еще раз. Во время протирания пыли, разбора шкафов или полок, ящиков, оттуда неизбежно выпадают мусор и пыль, которые затем нужно будет снова убирать с пола», — объяснила она.

Также Парецкая порекомендовала не забывать о перчатках, даже если при уборке не используется агрессивная химия. «Даже недлительный контакт с химией сильно вредит рукам, и это может быть как химический ожог, так и контактный дерматит, сильная сухость, ведущая к растрескиванию кожи. Можно использовать любые варианты перчаток, даже самые дешевые, ведь они в любом случае справятся с основной задачей — оградят кожу от контакта с химическими соединениями», — сказала врач.

Кроме того, продолжила Парецкая, нельзя мыть одной губкой всю кухню — и посуду, и доски, и столешницы, и пол. «Губка пористая, в ней может скапливаться огромное количество патогенных бактерий, вирусов или грибков, которые затем могут попадать на посуду. А затем этой же губкой опасные микроорганизмы можно разнести по всей кухне, и вместо уборки получится рассадник заразы», — объяснила она, добавив, что для каждого типа уборки на кухне нужно завести свои тряпки, щетки или губки и регулярно их менять.

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Наконец, еще одна ошибка, по мнению врача, — это делать уборку раз в две недели. За это время, по ее наблюдениям, в квартире может скопиться много пыли и грязных вещей. «Чтобы не приводить к захламлению квартиры, стоит выделять себе ежедневно 15-20 минут на текущую уборку. К примеру, один день можно посвятить разбору шкафа, другой — протиранию пыли, третий — стирке, и так далее», — привела пример она, уточнив, что со временем такой подход войдет в привычку.

Ранее аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина назвала способы распознать аллергию на невидимых домашних паразитов. По ее словам, основными симптомами заболевания являются першение в горле, чиханье, кашель, слезоточивость, реже — шелушение, зуд и покраснение кожи.

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      Александра Лисица
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